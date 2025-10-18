Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Одесской области, в котором погиб пенсионер

фото: Национальная полиция

В результате ДТП, которое произошло вечером, 17 октября, на одной из улиц в городе Килия, погиб велосипедист

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, 32-летний водитель легкового автомобиля совершил наезд на 73-летнего мужчину, ехавшего впереди на велосипеде в попутном направлении. Водитель автомобиля объяснил, что не заметил велосипедиста.

К сожалению, пенсионер погиб. Водителя автомобиля проверили на состояние опьянения – он был трезв.

"В рамках производства будет проведен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября в Одесской области водитель грузовика сбил двух военных. Один из пострадавших скончался на месте ДТП, второй – в "скорой" дороге в больницу.