19 октября 2025, 14:40

В Черкасской области двое пенсионеров погибли в ДТП на перекрестке

19 октября 2025, 14:40
Фото: Национальная полиция Украины
На трассе вблизи Яблунева столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли водитель и пассажирка одной из машин

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Черкасской области полиция выясняет обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли два человека. Авария произошла 18 октября около 11:50 на трассе Р-10 "Канев-Кременчуг", вблизи села Яблонов.

Столкнулись "Славута" и "Ford Focus"

По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля "ЗАЗ Славута" во время выезда на нерегулируемый перекресток не отдал предпочтение другому транспортному средству, двигавшееся по главной дороге. В результате произошло столкновение с автомобилем "Ford Focus".

Погибли два человека, следствие продолжается

От удара пассажирка "Славуты", 73-летняя жительница района, погибла на месте происшествия. Водитель этого же авто, 75-летний мужчина, в тяжелом состоянии доставлен в больницу, однако медики не смогли спасти его жизнь.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель людей, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все детали происшествия, в том числе техническое состояние транспортных средств и возможную невнимательность водителей.

Ранее сообщалось, на автодороге Киев-Чернигов в пределах села Семиполки произошло смертельное ДТП. Погиб 14-летний парень, которого сбил 67-летний водитель легкового автомобиля.

