Фото: Нацполиция

Авария произошла 15 октября около 2 часов ночи на 162 километре автодороги Киев – Чоп, вблизи села Новой Васильевки Березовской общины. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно 47-летний водитель Renault Daster столкнулся на обочине дороги грузовиком MAN с полуприцепом. Известно, что за рулем грузовика находился 56-летний мужчина.

К сожалению, в результате ДТП водитель легковушки и его пассажир погибли на месте. Еще одного пассажира (мужчину 41 года) госпитализировали с многочисленными травмами.

"Следователи ГУНП в области начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек) УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, в Ровно 37-летний водитель легковушки, повлекший смертельное ДТП, будет находиться под стражей. Следователь сообщил ему о подозрении по части 2 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.