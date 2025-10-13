Фото: Национальная полиция Украины

Водителя задержали после ДТП, в котором погиб мотоциклист, и суд избрал ему меру пресечения без права внесения залога

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно 37-летний водитель легкового авто, повлекший смертельное ДТП, будет находиться под арестом. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователь вручил ему подозрение согласно части 2 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Сегодня, 13 октября, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для водителя меру пресечения в виде содержания под арестом сроком 60 суток без права внесения залога.

Напомним, что ДТП произошло 11 октября около 10:10 на перекрестке улиц Дарвина и Княжны Гальшки. Водитель автомобиля "Chevrolet Lacetti", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предпочел в движении и столкнулся с мотоциклом, которым управлял 62-летний житель. От полученных травм мотоциклист погиб на месте.

Автомобиль после столкновения с мотоциклом

Следствие установило, что водитель легкового автомобиля ранее более десяти раз привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и был лишен права вождения. У него отобрали биологические образцы для проверки состояния опьянения, а следователи приступили к досудебному расследованию.

Ранее сообщалось, в Кропивницком таксист избил пассажирку из-за отказа выйти из авто. Суд принял решение в отношении мужчины – назначил наказание в виде штрафа в размере 680 грн.