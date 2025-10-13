20:59  13 октября
13 октября 2025, 20:20

37-летний водитель стал виновником смертельного ДТП в Ровно – суд принял решение

13 октября 2025, 20:20
Фото: Национальная полиция Украины
Водителя задержали после ДТП, в котором погиб мотоциклист, и суд избрал ему меру пресечения без права внесения залога

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровно 37-летний водитель легкового авто, повлекший смертельное ДТП, будет находиться под арестом. Мужчину задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователь вручил ему подозрение согласно части 2 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Сегодня, 13 октября, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для водителя меру пресечения в виде содержания под арестом сроком 60 суток без права внесения залога.

Напомним, что ДТП произошло 11 октября около 10:10 на перекрестке улиц Дарвина и Княжны Гальшки. Водитель автомобиля "Chevrolet Lacetti", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предпочел в движении и столкнулся с мотоциклом, которым управлял 62-летний житель. От полученных травм мотоциклист погиб на месте.

Автомобиль после столкновения с мотоциклом

Следствие установило, что водитель легкового автомобиля ранее более десяти раз привлекался к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и был лишен права вождения. У него отобрали биологические образцы для проверки состояния опьянения, а следователи приступили к досудебному расследованию.

Ранее сообщалось, в Кропивницком таксист избил пассажирку из-за отказа выйти из авто. Суд принял решение в отношении мужчины – назначил наказание в виде штрафа в размере 680 грн.

09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
