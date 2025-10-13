Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.

54-летний мотоциклист не справился с управлением транспорта. Он выехал за пределы проезжей части и опрокинулся в кювете. От полученных травм мотоциклист скончался на месте.

"По факту следователи Золочевского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Киевской области произошло смертельное ДТП между Переяславом и Шевченковым. Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и врезался в дерево, погиб на месте.