15 жовтня 2025, 17:45

Смертельна ДТП на Житомирщині: загинули двоє людей

15 жовтня 2025, 17:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 15 жовтня близько 2 години ночі на 162 кілометрі автошляху Київ – Чоп, поблизу села Нової Василівки Березівської громади. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 47-річний водій Renault Daster зіткнувся на узбіччі дороги вантажівкою MAN з напівпричепом. Відомо, що за кермом вантажівки був 56-річний чоловік.

На жаль, внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир загинули на місці. Ще одного пасажира (чоловіка 41 року) госпіталізували з численними травмами.

"Слідчі ГУНП в області розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Рівному 37-річний водій легковика, який спричинив смертельну ДТП, перебуватиме під вартою. Слідчий повідомив йому про підозру за частиною 2 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

