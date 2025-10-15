Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Попередньо, 47-річний водій Renault Daster зіткнувся на узбіччі дороги вантажівкою MAN з напівпричепом. Відомо, що за кермом вантажівки був 56-річний чоловік.

На жаль, внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир загинули на місці. Ще одного пасажира (чоловіка 41 року) госпіталізували з численними травмами.

"Слідчі ГУНП в області розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Рівному 37-річний водій легковика, який спричинив смертельну ДТП, перебуватиме під вартою. Слідчий повідомив йому про підозру за частиною 2 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.