Смертельна ДТП на Житомирщині: загинули двоє людей
Аварія сталась 15 жовтня близько 2 години ночі на 162 кілометрі автошляху Київ – Чоп, поблизу села Нової Василівки Березівської громади. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.
Попередньо, 47-річний водій Renault Daster зіткнувся на узбіччі дороги вантажівкою MAN з напівпричепом. Відомо, що за кермом вантажівки був 56-річний чоловік.
На жаль, внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир загинули на місці. Ще одного пасажира (чоловіка 41 року) госпіталізували з численними травмами.
"Слідчі ГУНП в області розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб) КК України", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, у Рівному 37-річний водій легковика, який спричинив смертельну ДТП, перебуватиме під вартою. Слідчий повідомив йому про підозру за частиною 2 статті 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.