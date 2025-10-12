Фото: Национальная полиция Украины

Полиция расследует ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате которого пострадали несколько человек

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В селе Майдан Ямницкого территориальной громады Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Инцидент произошел 11 октября около 22:00 по местному времени.

Согласно предварительным данным, в ДТП попали легковой автомобиль марки "Jeep" и микроавтобус "Mercedes Sprinter". В результате столкновения телесные повреждения получил водитель микроавтобуса, а также его пассажиры. В настоящее время сведения о точном количестве пострадавших уточняются.

Спасатели оказывают помощь пострадавшим

На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Они обеспечивают безопасность, фиксируют обстоятельства аварии и оказывают помощь пострадавшим.

Расследование причин ДТП продолжается.

