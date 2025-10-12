ДТП в Ивано-Франковской области: столкнулись микроавтобус и легковое авто, есть пострадавшие
Полиция расследует ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате которого пострадали несколько человек
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
В селе Майдан Ямницкого территориальной громады Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Инцидент произошел 11 октября около 22:00 по местному времени.
Согласно предварительным данным, в ДТП попали легковой автомобиль марки "Jeep" и микроавтобус "Mercedes Sprinter". В результате столкновения телесные повреждения получил водитель микроавтобуса, а также его пассажиры. В настоящее время сведения о точном количестве пострадавших уточняются.
На месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели. Они обеспечивают безопасность, фиксируют обстоятельства аварии и оказывают помощь пострадавшим.
Расследование причин ДТП продолжается.
Напомним, в Приморском районе Одессы микроавтобус "Mercedes Sprinter" проехал на красный свет и врезался в "Volkswagen Passat". В результате аварии телесные повреждения получили водитель микроавтобуса и семь его пассажиров.