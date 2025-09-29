Фото: Нацполиция

43-летняя жительница Житомирской области обратилась в полицию. Она хотела купить минитрактор в интернете, однако попала на крючок мошенников

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Женщина обнаружила в интернете объявление. Это был минитрактор свыше 125 тысяч гривен. Продавец убедил ее, что необходима подписка. Когда она перечислила средства, впоследствии продавец пригласил оставшуюся сумму якобы для отгрузки заказа. Женщина снова отправила указанную сумму. Однако впоследствии продавец "пропал".

"В настоящее время следователи Бердичевского райотдела полиции начали уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) УК Украины и устанавливают причастных к преступлению лиц", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в полиции предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.