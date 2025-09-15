15:59  15 сентября
15 сентября 2025, 21:45

В Запорожье предупреждают о новой схеме аферистов

15 сентября 2025, 21:45
Фото: Нацполиция
В Запорожье аферисты стали пугать жителей фейковыми уголовными производствами. Правоохранители предупреждают и призывают быть осторожными

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Как рассказали правоохранители, аферисты создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.

Полиция зарегистрировала уже более 10 уголовных производств по сообщениям о таких случаях. Жителей Запорожской области призывают не доверять звонящим неизвестным людям. Проверять информацию важно только в официальных источниках.

Напомним, ранее 53-летняя жительница Коломыи стала жертвой мошенников. Женщине позвонили по телефону якобы из банка и предложили перевести деньги на другой счет. Она потеряла около 100 тысяч гривен.

