В Запорожье аферисты стали пугать жителей фейковыми уголовными производствами. Правоохранители предупреждают и призывают быть осторожными

Как рассказали правоохранители, аферисты создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.

Полиция зарегистрировала уже более 10 уголовных производств по сообщениям о таких случаях. Жителей Запорожской области призывают не доверять звонящим неизвестным людям. Проверять информацию важно только в официальных источниках.

Напомним, ранее 53-летняя жительница Коломыи стала жертвой мошенников. Женщине позвонили по телефону якобы из банка и предложили перевести деньги на другой счет. Она потеряла около 100 тысяч гривен.