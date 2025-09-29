Фото: Нацполіція

43-річна жителька Житомирщини звернулась до поліції. Вона хотіла купити мінітрактор в інтернеті, проте потрапила на гачок шахраїв

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Жінка знайшла в інтернеті оголошення. Це був мінітрактор за понад 125 тисяч гривень. Продавець переконав її, що необхідна передплата. Коли вона перерахувала кошти, згодом продавець запросив решту суми нібито для відвантаження замовлення. Жінка знову відправила вказану суму. Однак згодом продавець "зник".

"Нині слідчі Бердичівського райвідділу поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) КК України та встановлюють причетних до злочину осіб", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше в поліції попередили про нову схему аферистів. Шахраї створюють у соцмережах рекламу ліків, потім запоріжці переходять за цими посиланнями, вводять особисті дані для замовлення. Потім на ці номери їм телефонують шахраї, представляються правоохоронцями та залякують фейковими звинуваченнями.