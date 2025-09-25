"Помогала" по хозяйству: на Житомирщине женщина украла с карточки пенсионера более 18 тыс грн

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Звягеле Житомирской области правоохранители завершили расследование дела о краже денег с банковской карты 73-летнего местного жителя. Обвинительный акт уже направлен в суд

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, 50-летняя жительница Стриевской общины время от времени помогала пенсионеру по хозяйству. Во время одного из визитов она проникла в его дачный дом, похитила банковскую карточку с записанным пин-кодом.

В дальнейшем снимала наличные в банкоматах и рассчитывалась в магазинах. Часть похищенных средств полиция изъяла.

Женщине объявлено подозрение.

По действующему законодательству ей грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, на Волыни пенсионер передал 170 тыс. грн для армии, а медработница их присвоила. По данному факту следователи возбудили уголовное производство.