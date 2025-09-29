Фото: Нацполиция

Это произошло, когда женщина обнаружила на сайте объявление о продаже дров. Она хотела их приобрести, однако была обманула "покупателем"

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

В полицию обратилась жительница Харькова, которую обманули мошенники в интернете. Она хотела купить дрова. В результате "продавец" просто присвоил ее 13 тысяч гривен, и товар не предоставил.

Правоохранители разоблачили злоумышленника. Им оказался 44-летний мужчина, ранее уже имевший проблемы с законом.

"Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления. Согласно санкции статьи ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее на Буковине женщина потеряла более 100 тысяч гривен. Она хотела продать детскую ванночку, а потенциальный покупатель направил ей ссылку. Оказалось, это фишинговая ссылка, с помощью которой мошенник получил доступ к данным женщины.