17 сентября 2025, 18:28

50 тысяч за фото трактора: в Житомирской области мужчина стал жертвой аферистов

17 сентября 2025, 18:28
Фото: Нацполиция
Правоохранители предупреждают об интернет-мошенничестве. На Житомирщине мужчину обманули на сайте объявлений

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Житель Романовской общины обратился к стражам порядка. По словам мужчины, он обнаружил в сети объявление о продаже трактора по привлекательной цене. Условием "продавца" была предоплата. Мужчине обещали, что технику доставят в течение нескольких дней.

Он перечислил "продавцу" более 50 тысяч гривен. На следующий день он получил уведомление якобы об отгрузке товара и требовании полной оплаты. В качестве доказательства мошенник прислал фотографию. Муж уплатил оставшуюся сумму, однако технику в результате так и не получил, а "продавец" скрылся.

"В настоящее время работники Житомирского районного управления полиции №1 устанавливают лиц, причастных к мошенничеству (ст. 190 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в полиции предупредили о новой схеме аферистов. Мошенники создают в соцсетях рекламу лекарства, затем запорожцы переходят по этим ссылкам, вводят личные данные для заказа. Затем на эти номера им звонят по телефону мошенники, представляются стражами порядка и запугивают фейковыми обвинениями.

16 сентября 2025
