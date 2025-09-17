21:12  17 вересня
На Тернопільщині нетверезий працівник ТЦК спричинив декілька ДТП і наїхав на поліцейського
19:10  17 вересня
На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС
15:55  17 вересня
Біля ЗАЕС після обстрілу здійнявся дим: що відбувається
17 вересня 2025, 18:28

50 тисяч за фото трактора: на Житомирщині чоловік став жертвою аферистів

17 вересня 2025, 18:28
Фото: Нацполіція
Правоохоронці попереджають про інтернет-шахрайство. На Житомирщині чоловіка обманули на сайті оголошень

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Житель Романівської громади звернувся до правоохоронців. За словами чоловіка, він знайшов у мережі оголошення про продаж трактора за привабливою ціною. Умовою "продавця" була попередня оплата. Чоловіку обіцяли, що техніку доставлять протягом кількох днів.

Він перерахував "продавцю" понад 50 тисяч гривень. Наступного дня він отримав повідомлення нібито про відвантаження товару та вимогу повної оплати. В якості доказу шахрай надіслав фотографію. Чоловік сплатив решту суми, проте техніку в результаті так і не отримав, а "продавець" зник.

"Нині працівники Житомирського районного управління поліції №1 встановлюють осіб, причетних до шахрайства (ст. 190 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в поліції попередили про нову схему аферистів. Шахраї створюють у соцмережах рекламу ліків, потім запоріжці переходять за цими посиланнями, вводять особисті дані для замовлення. Потім на ці номери їм телефонують шахраї, представляються правоохоронцями та залякують фейковими звинуваченнями.

16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
"Фінальний акорд цієї історії": соліст "Другої ріки" підтвердив роман із Соколовою, але є нюанс
18 вересня 2025, 00:00
Малина дорожчає, диня дешевшає: як змінились ціни на фрукти в Україні
17 вересня 2025, 23:30
На Львівщині збудують птахофабрику потужністю понад 300 тис. курей на рік
17 вересня 2025, 23:15
Рятувальники другу добу гасять пожежу на Хортиці
17 вересня 2025, 22:29
На Тернопільщині нетверезий працівник ТЦК спричинив декілька ДТП і наїхав на поліцейського
17 вересня 2025, 21:12
В Україні почала дешевшати картопля
17 вересня 2025, 20:59
Уряд розширив програму "Пакунок школяра"
17 вересня 2025, 19:50
На Полтавщині російський дрон влучив в АЗС
17 вересня 2025, 19:10
На Закарпатті засудили чоловіка, який зґвалтував доньку співмешканки
17 вересня 2025, 18:41
Росіяни проникають у Куп’янськ як цивільні
17 вересня 2025, 18:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
