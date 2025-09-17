Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Житель Романівської громади звернувся до правоохоронців. За словами чоловіка, він знайшов у мережі оголошення про продаж трактора за привабливою ціною. Умовою "продавця" була попередня оплата. Чоловіку обіцяли, що техніку доставлять протягом кількох днів.

Він перерахував "продавцю" понад 50 тисяч гривень. Наступного дня він отримав повідомлення нібито про відвантаження товару та вимогу повної оплати. В якості доказу шахрай надіслав фотографію. Чоловік сплатив решту суми, проте техніку в результаті так і не отримав, а "продавець" зник.

"Нині працівники Житомирського районного управління поліції №1 встановлюють осіб, причетних до шахрайства (ст. 190 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в поліції попередили про нову схему аферистів. Шахраї створюють у соцмережах рекламу ліків, потім запоріжці переходять за цими посиланнями, вводять особисті дані для замовлення. Потім на ці номери їм телефонують шахраї, представляються правоохоронцями та залякують фейковими звинуваченнями.