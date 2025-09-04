Фото: полиция

Фигуранты распространяли в соцсетях фейковые ссылки и выманивали через них конфиденциальные данные банковских карт граждан

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полицейские разоблачили 22-летнего и 21-летнего жителей области, которые распространяли в Facebook объявления о якобы "государственной помощи". В сообщениях были фишинговые ссылки, имитирующие приложение "Приват24".

Люди вводили свои банковские реквизиты, пин-коды и пароли, после чего мошенники снимали деньги через банкоматы с помощью QR-кодов. Таким образом они присвоили около 50 тысяч гривен.

Фигурантам объявили подозрение в мошенничестве (ч. 4 ст.1 90 УК). Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

