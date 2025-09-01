Фото: Нацполиция

Только за сутки сразу две жительницы Ровенской области стали жертвами мошенников. Все началось с того, что они хотели получить денежную помощь

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

44-летняя жительница Ровенской области в мессенджере увидела сообщение о получении денежной помощи от одной из французских благотворительных организаций. Затем она перешла по ссылке, ввела свои конфиденциальные данные и дважды подтвердила код.

Однако вместо помощи женщина получила уведомление о снятии с ее банковского счета 68 тысяч гривен. Тогда она поняла, что ее обманули.

Другая женщина, 45-летняя местная жительница, по той же схеме потеряла почти 34 тысячи гривен.

Напомним, в Украине активизировались мошеннические схемы с участием дропов — лиц, которые за деньги соглашаются пересылать средства на свои банковские карты. Правоохранители предупреждают, что такая деятельность связана с киберпреступностью, мошенничеством и другими криминальными рисками.