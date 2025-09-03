15:14  03 сентября
В Пекине микрофон случайно зафиксировал разговор Си и Путина о бессмертии
15:01  03 сентября
В Киеве остановили банду, поставлявшую наркотики в столичное СИЗО
13:59  03 сентября
Завтра в Украине ожидается до +32, но кое-где пройдут грозы
03 сентября 2025, 18:40

Хотел продать технику: в Прикарпатье мужчина стал жертвой аферистов

03 сентября 2025, 18:40
Иллюстративное фото
Житель Ивано-Франковской области хотел найти покупателя компьютерной техники. Однако потенциальный покупатель оказался аферистом

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратился 30-летний житель Коломыи. Он пытался продать на популярном сайте объявлений компьютерную технику. Ему позвонил вроде бы потенциальный покупатель. Впоследствии злоумышленник прислал фишинговую ссылку. Когда мужчина ввел там банковские данные, с его счетов списали 9 тысяч гривен.

Следователи начали уголовное производство. Правоохранители призывают граждан не переходить по подозрительным ссылкам, а также не делиться с посторонними лицами своими личными данными.

Напомним, ранее 53-летняя жительница Коломыи также стала жертвой мошенников. Женщине позвонили по телефону якобы из банка и предложили перевести деньги на другой счет. Она потеряла около 100 тысяч гривен.

аферист мошенник Прикарпатье
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
