Иллюстративное фото

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

К стражам порядка обратился 30-летний житель Коломыи. Он пытался продать на популярном сайте объявлений компьютерную технику. Ему позвонил вроде бы потенциальный покупатель. Впоследствии злоумышленник прислал фишинговую ссылку. Когда мужчина ввел там банковские данные, с его счетов списали 9 тысяч гривен.

Следователи начали уголовное производство. Правоохранители призывают граждан не переходить по подозрительным ссылкам, а также не делиться с посторонними лицами своими личными данными.

Напомним, ранее 53-летняя жительница Коломыи также стала жертвой мошенников. Женщине позвонили по телефону якобы из банка и предложили перевести деньги на другой счет. Она потеряла около 100 тысяч гривен.