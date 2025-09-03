Хотел продать технику: в Прикарпатье мужчина стал жертвой аферистов
Житель Ивано-Франковской области хотел найти покупателя компьютерной техники. Однако потенциальный покупатель оказался аферистом
Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
К стражам порядка обратился 30-летний житель Коломыи. Он пытался продать на популярном сайте объявлений компьютерную технику. Ему позвонил вроде бы потенциальный покупатель. Впоследствии злоумышленник прислал фишинговую ссылку. Когда мужчина ввел там банковские данные, с его счетов списали 9 тысяч гривен.
Следователи начали уголовное производство. Правоохранители призывают граждан не переходить по подозрительным ссылкам, а также не делиться с посторонними лицами своими личными данными.
Напомним, ранее 53-летняя жительница Коломыи также стала жертвой мошенников. Женщине позвонили по телефону якобы из банка и предложили перевести деньги на другой счет. Она потеряла около 100 тысяч гривен.