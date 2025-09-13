"Бизнес" на боеприпасах: житомирянина задержали после очередной продажи гранат

Фото: Национальная полиция

В Житомире полицейские задержали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной продаже боеприпасов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В конце августа оперативники уголовной полиции получили информацию о возможной причастности мужчины к обороту взрывоопасных предметов.

В рамках расследования правоохранители установили факт сбыта реактивной противотанковой гранаты – продавец получил за нее 18 тысяч гривен.

Позже, 10 сентября, фигурант продал еще три гранаты с взрывателями. В этот раз сумма "выручки" составила 8 тысяч гривен. Именно после этой сделки его задержали.

В ходе обыска боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. По оперативной информации, задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Пока ему сообщено о подозрении. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Напомним, жителю Тернополя грозит до семи лет заключения из-за хранения боевой гранаты. Во время обыска в его квартире сотрудники Тернопольского районного управления полиции обнаружили гранату и запал к ней. Правоохранители выясняют, откуда именно происходят боеприпасы.