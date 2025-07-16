Житель Тернополя может сесть на 7 лет из-за хранения гранаты

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Во время обыска по месту жительства фигуранта сотрудники Тернопольского райуправления полиции обнаружили боевую гранату и страсть к ней.

Полицейские устанавливают происхождение боеприпасов.

Правоохранители объявили фигуранту подозрение по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области у пенсионерки нашли пистолет.