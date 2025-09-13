"Бізнес" на боєприпасах: житомирянина затримали після чергового продажу гранат

Фото: Національна поліція

У Житомирі поліцейські затримали 44-річного місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному продажі боєприпасів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Наприкінці серпня оперативники кримінальної поліції отримали інформацію про можливу причетність чоловіка до обігу вибухонебезпечних предметів.

У рамках розслідування правоохоронці встановили факт збуту реактивної протитанкової гранати – продавець отримав за неї 18 тисяч гривень.

Пізніше, 10 вересня, фігурант продав ще три гранати з підривачами. Цього разу сума "виторгу" склала 8 тисяч гривень. Саме після цієї оборудки його затримали.

Під час обшуку боєприпаси вилучили та направили на експертизу. За оперативною інформацією, затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Наразі йому повідомлено про підозру. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, жителю Тернополя загрожує до семи років ув'язнення через зберігання бойової гранати. Під час обшуку в його помешканні співробітники Тернопільського районного управління поліції виявили гранату та запал до неї. Правоохоронці з'ясовують, звідки саме походять боєприпаси.