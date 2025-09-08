13:05  08 сентября
В Житомирской области водитель насмерть сбил пешехода

Фото: Нацполиция
В Житомирской области произошла смертельная авария. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Авария произошла 5 сентября на автодороге Киев – Чоп, близ села Городского. Предварительно 39-летний водитель Mitsubishi наехал на 32-летнего пешехода, который находился на проезжей части дороги. Потерпевший погиб на месте.

"Следователи отдела полиции №1 (Коростышев) Житомирского райуправления №2 начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего) УК Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, накануне в Черкасской области водитель автомобиля Ford Fiesta выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-2110. В результате аварии погибли три человека. Кроме того, малолетний ребенок, находившийся в автомобиле Ford, получил травмы, его госпитализировали в больницу.

