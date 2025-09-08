13:05  08 вересня
Трагедія у Кривому Розі: поліцейський застрелився в службовому авто
16:25  08 вересня
Мати викинула з вікна: в Одесі біля будинку знайшли мертве немовля
14:59  08 вересня
У Харкові у квартиру залетіли понад 200 кажанів
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2025, 17:57

На Житомирщині водій на смерть збив пішохода

08 вересня 2025, 17:57
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Житомирській області сталась смертельна аварія. Правоохоронці почали розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 5 вересня на автодорозі Київ – Чоп, поблизу села Городського. Попередньо, 39-річний водій Mitsubishi наїхав на 32-річного пішохода, який знаходився на проїзній частині дороги. Потерпілий загинув на місці.

"Слідчі відділу поліції №1 (Коростишів) Житомирського райуправління №2 розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) КК України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, напередодні на Черкащині водійка автомобіля Ford Fiesta виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з ВАЗ-2110. Внаслідок аварії загинули троє осіб. Окрім того, малолітня дитина, яка перебувала в автомобілі Ford, отримала травми, її госпіталізували до лікарні.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Житомирська область
Смертельна ДТП на Прикарпатті: поліція розпочала розслідування
05 вересня 2025, 13:00
На Волині за добу сталися дві смертельні ДТП
05 вересня 2025, 11:45
На Буковині автівка з'їхала з дороги в кювет: постраждала жінка
05 вересня 2025, 10:40
Всі новини »
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На Прикарпатті в аварії загинув підліток
08 вересня 2025, 18:35
Завтра в Україні буде тепло, але можливі дощі
08 вересня 2025, 18:33
Росіяни атакували FPV-дроном рятувальників на Дніпропетровщині
08 вересня 2025, 18:29
У Харкові затримали чоловіка, який зґвалтував неповнолітню на кладовищі
08 вересня 2025, 18:15
У Києві посадовицю РДА підозрюють у махінаціях із тендером
08 вересня 2025, 17:56
Смертельна ДТП на Полтавщині: загинув водій скутера
08 вересня 2025, 17:45
Благодійники зі Словаччини передали прикордонникам на Сумщині гуманітарну допомогу
08 вересня 2025, 17:33
На окупованих територіях росіяни шукають зрадників, які допоможуть відбирати майно людей
08 вересня 2025, 17:25
Сплутав з дичиною: на Житомирщині чоловіка застрелили під час незаконного полювання
08 вересня 2025, 17:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Вадим Денисенко
Всі блоги »