Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 5 вересня на автодорозі Київ – Чоп, поблизу села Городського. Попередньо, 39-річний водій Mitsubishi наїхав на 32-річного пішохода, який знаходився на проїзній частині дороги. Потерпілий загинув на місці.

"Слідчі відділу поліції №1 (Коростишів) Житомирського райуправління №2 розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого) КК України", - повідомили в поліції.

