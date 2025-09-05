Фото: Нацполиция

Инцидент произошел утром 5 сентября. Правоохранителям сообщили о ДТП между населенными пунктами Раковчик и Коломыя

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно, на автодороге H-10 столкнулись два автомобиля: Mitsubishi Lancer и Mercedes Sprinter, которым управлял 26-летний житель Тернопольской области.

Как выяснили правоохранители, Mitsubishi Lancer двигался в результате Коломыи и допустил столкновение со двигавшимся навстречу Sprinter. От удара Mitsubishi отбросило, и авто столкнулось с Opel Vivaro.

В результате аварии погиб 40-летний водитель Mitsubishi. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, ночью 1 сентября на трассе в Николаевской области столкнулись два грузовика. От полученных травм один из водителей скончался в больнице.