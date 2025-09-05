13:00  05 сентября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2025, 13:00

Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование

05 сентября 2025, 13:00
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел утром 5 сентября. Правоохранителям сообщили о ДТП между населенными пунктами Раковчик и Коломыя

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предварительно, на автодороге H-10 столкнулись два автомобиля: Mitsubishi Lancer и Mercedes Sprinter, которым управлял 26-летний житель Тернопольской области.

Как выяснили правоохранители, Mitsubishi Lancer двигался в результате Коломыи и допустил столкновение со двигавшимся навстречу Sprinter. От удара Mitsubishi отбросило, и авто столкнулось с Opel Vivaro.

В результате аварии погиб 40-летний водитель Mitsubishi. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, ночью 1 сентября на трассе в Николаевской области столкнулись два грузовика. От полученных травм один из водителей скончался в больнице.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП Прикарпатье авария
Смертельное ДТП в Закарпатье: погиб военнослужащий
04 сентября 2025, 19:20
В Кировоградской области Toyota врезалась в стелу: погиб 22-летний парень
04 сентября 2025, 14:33
В Киевской области микроавтобус протаранил мотоцикл: погиб 14-летний мальчик
04 сентября 2025, 11:27
Все новости »
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Братья Борисенко признались, какие жесткие контракты были на Фабрике звезд: почти ничего не зарабатывали
05 сентября 2025, 13:55
Обещала помощь и воровала деньги: в столице будут судить псевдоадвокатку
05 сентября 2025, 13:50
Германия планирует предоставить оборудование четырем украинским бригадам
05 сентября 2025, 13:30
В Харькове водитель отказался обслуживать пассажирку на украинском языке – его оштрафуют
05 сентября 2025, 12:57
Укрэнерго построило первую очередь защиты оборудования: что известно
05 сентября 2025, 12:30
"Находка" в поле: на Киевщине обезвредили обломки российской ракеты
05 сентября 2025, 12:24
Спасет ли криминализация СОЧ армию или обострит проблему
05 сентября 2025, 12:13
Нападение в школе на Закарпатье: подростка остановили в последний момент
05 сентября 2025, 11:48
На Волыни за сутки произошли два смертельных ДТП
05 сентября 2025, 11:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »