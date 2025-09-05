Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По предварительным данным, 58-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП травмировалась 54-летняя пассажирка авто, ее госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, днем 3 сентября в Кировоградской области Toyota врезалась в стелу. От полученных травм пассажир авто, 22-летний юноша, скончался в больнице.