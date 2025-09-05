На Волыни за сутки произошли два смертельных ДТП
Аварии произошли 4 сентября во Владимирском и Ковельском районах
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
У села Подгайцы Владимирского района водитель Mercedes не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мужчина погиб на месте. Двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.
В селе Замшаны района Ковельского района водитель электроскутера не пропустил Citroën Jumper на главной дороге. От удара водитель двухколесного погиб на месте.
По фактам аварий полиция открыла уголовные производства.
Напомним, днем 3 сентября в Кировоградской области Toyota врезалась в стелу. От полученных травм пассажир авто, 22-летний парень, скончался в больнице.
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
Братья Борисенко признались, какие жесткие контракты были на Фабрике звезд: почти ничего не зарабатывали
05 сентября 2025, 13:55Обещала помощь и воровала деньги: в столице будут судить псевдоадвокатку
05 сентября 2025, 13:50Германия планирует предоставить оборудование четырем украинским бригадам
05 сентября 2025, 13:30Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование
05 сентября 2025, 13:00В Харькове водитель отказался обслуживать пассажирку на украинском языке – его оштрафуют
05 сентября 2025, 12:57Укрэнерго построило первую очередь защиты оборудования: что известно
05 сентября 2025, 12:30"Находка" в поле: на Киевщине обезвредили обломки российской ракеты
05 сентября 2025, 12:24Спасет ли криминализация СОЧ армию или обострит проблему
05 сентября 2025, 12:13Нападение в школе на Закарпатье: подростка остановили в последний момент
05 сентября 2025, 11:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия