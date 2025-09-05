Фото: полиция

Аварии произошли 4 сентября во Владимирском и Ковельском районах

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

У села Подгайцы Владимирского района водитель Mercedes не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Мужчина погиб на месте. Двое пассажиров получили травмы и были госпитализированы.

В селе Замшаны района Ковельского района водитель электроскутера не пропустил Citroën Jumper на главной дороге. От удара водитель двухколесного погиб на месте.

По фактам аварий полиция открыла уголовные производства.

Напомним, днем 3 сентября в Кировоградской области Toyota врезалась в стелу. От полученных травм пассажир авто, 22-летний парень, скончался в больнице.