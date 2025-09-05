16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 22:15

В Житомирской области аферисты продавали чужие вещи

05 сентября 2025, 22:15
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили 21-летнюю жительницу Олевска и 39-летнего жителя Чудновской общины. У них схожая история: оба они завладели чужим имуществом

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Женщина покинула свой ноутбук на ремонт 19-летнему местному жителю. В разговоре парень говорил ей, что компьютер еще в работе, однако со временем он перестал выходить на связь. Оказалось, что он продал эту технику.

В другой ситуации житель Житомирской области свои электроинструменты с условием возвращения на следующий день. Однако 42-летний мужчина завез их в областной центр и сдал в ломбард.

"Полицейские обращаются к гражданам: будьте осмотрительны, не передавайте ценное имущество малознакомым людям. Избегайте сомнительных договоренностей, а при необходимости оставить у кого-то ценные вещи заключайте письменные соглашения", - говорят в полиции.

Напомним, ранее 53-летняя жительница Коломыи также стала жертвой мошенников. Женщине позвонили по телефону якобы из банка и предложили перевести деньги на другой счет. Она потеряла около 100 тысяч гривен.

