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03 июля 2025, 15:47

Схема со "звонком из банка": жительница Прикарпатья из-за аферистов потеряла почти 100 тысяч

03 июля 2025, 15:47
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Фото: Нацполиция
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К правоохранителям обратилась жительница Прикарпатья. Аферисты украли у нее деньги

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

53-летняя жительница Коломыи стала жертвой мошенников. Ей позвонил по телефону мужчина, который представился работником банка. Он сообщил, что с ее карточки якобы кто-то пытается снять деньги. Чтобы "сохранить" средства женщине предложили перечислить деньги на другую карту. В результате действий мошенников она потеряла 98 тысяч гривен.

"Полицейские в очередной раз советуют гражданам быть осторожными и не доверять незнакомцам. Не стоит делать какие-либо операции с карточкой в телефонном режиме, лучше лично обратиться в банковское учреждение", - призывают в полиции.

Напомним, ранее в Днепре разоблачили 17-летнего афериста, который обманул 25-летнюю женщину. Он познакомился с ней в социальной сети и получил доступ к ее банковским данным. В результате он набрал на нее кредиты.

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