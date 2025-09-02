Фото: иллюстративное

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

В Ивано-Франковской области полиция расследует случай мошенничества, в результате которого местная жительница потеряла значительную сумму денег. По данным правоохранителей, женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Он сообщил, что ее счет якобы находится под угрозой незаконного снятия средств.

Собеседник убедил 35-летнюю предпринимательницу, что для защиты карты необходимо перевести деньги на другой счет. Женщина выполнила все инструкции незнакомца. После этого с ее карты исчезло более 309 тысяч гривен.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. В настоящее время продолжаются меры по установлению лиц, причастных к этому преступлению, а также обстоятельств, при которых злоумышленникам удалось ввести потерпевшую в заблуждение.

Полиция отмечает, что такие схемы телефонных афер остаются распространенными. Правоохранители призывают граждан не сообщать посторонним реквизиты банковских карт и коды с SMS, не осуществлять переводы по телефонным указаниям и сразу обращаться к официальным представителям банка или звонить в полицию по номеру 102 в случае подозрительных звонков.

Ранее сообщалось, в Ровенской области две женщины стали жертвами мошенников, пытаясь получить социальную помощь. Одной из потерпевших пришлось вводить личные данные и подтверждать код в мессенджере после перехода по подозрительной ссылке.