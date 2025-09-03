Фото: СБУ Житомирщины

В Житомирской области пресекли деятельность организованной группы, которая занималась незаконным увольнением военнослужащих со службы по состоянию здоровья

Об этом сообщает СБУ Житомирщины, передает RegioNews.

По данным следствия, в схеме участвовали 51-летняя адвокат и ее 32-летний сын, бывший военный.

СБУ задержала организаторов схемы

Семейный дуэт действовал скоординированно: сын подыскивал клиентов среди военных, в частности тех, кто самовольно покинул части, а адвокат привлекала знакомых медиков для подготовки фиктивных медицинских справок. За деньги участники схемы "организовывали" военным тяжелые или неизлечимые диагнозы, что давало основания для признания их непригодными к службе. Стоимость такого "пакета" составляла 8 тысяч долларов США.

Организаторы схемы – адвокат и ее сын

В рамках уголовного производства зафиксированы случаи, когда сообщники обещали помочь военнослужащему с осколочными ранениями оформить поддельные диагнозы. После получения аванса клиент получал пошаговые инструкции по "лечению" и "обследованиям", необходимым для подготовки фиктивных документов.

Во время обысков изъяты документы и более 1,1 млн. грн.

СБУ провела комплекс мероприятий, задокументировала противоправную деятельность и задержала сына адвоката "на горячем" во время получения последней части взятки. Одновременно по месту работы была задержана и адвокат. Во время обысков изъяты документы и более 1,1 млн грн в денежном эквиваленте.

По собранным доказательствам им сообщено о подозрении по ч.2 ст.28 ч.2 ст.369-2 УК Украины. Следственные действия продолжаются для привлечения к ответственности всех участников схемы.

Ранее сообщалось, в Закарпатье разоблачили организатора незаконной переправки людей через границу. Правоохранители задокументировали получение значительных сумм денег от каждого участника схемы и проводят следственные действия для установления всех деталей.