05 вересня 2025, 22:15

На Житомирщині аферисти продавали чужі речі

05 вересня 2025, 22:15
Фото з відкритих джерел
Правоохоронці викрили 21-річну жительку Олевська та 39-річного жителя Чуднівської громади. У них схожа історія: обидва вони заволоділи чужим майном

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Жінка залишила свій ноутбук на ремонт 19-річному місцевому жителю. У розмові хлопець казав їй, що комп'ютер ще в роботі, проте згодом він перестав виходити на зв'язок. Виявилось, що він продав цю техніку.

В іншій ситуації житель Житомирщини свої електроінструменти з умовою повернення наступного дня. Однак 42-річний чоловік завіз їх до обласного центру та здав до ломбарду.

"Поліцейські звертаються до громадян: будьте обачними, не передавайте цінне майно малознайомим людям. Уникайте сумнівних домовленостей, а за потреби залишити в когось цінні речі укладайте письмові угоди", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше 53-річна жителька Коломиї також стала жертвою шахраїв. Жінці зателефонували нібито з банку та запропонували перевести гроші на інший рахунок. Вона втратила майже 100 тисяч гривень.

афера шахраї Житомирська область
