Иллюстративное фото

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

По данным аналитиков, цена спроса на пшеницу 2 класса и фураж снизились за прошедшую неделю на 100 – 200 гривен за тонну и фиксировались преимущественно в пределах 9800 – 10800 гривен за тонну и 8600 – 9900 гривен за тонну СРТ.

Это объясняют давлением динамики экспортного рынка. Ведь некоторые мукомели сообщали о достаточном количестве предложения для снижения цен. Однако большинство переработчиков жаловались на недостаточное активное поступление предложений качественной пшеницы, поэтому существенно стоимость не корректировали.

Напомним, более 70 стран покупает у РФ украденное украинское зерно. Среди них – Египет, Турция и Иран.