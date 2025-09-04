13:00  05 сентября
Смертельное ДТП на Прикарпатье: полиция начала расследование
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
08:57  05 сентября
В Карпатах беременная туристка из Днепра травмировалась во время спуска с горы Петрос
UA | RU
04 сентября 2025, 22:17

В Украине начала дешеветь пшеница: эксперты назвали причины

04 сентября 2025, 22:17
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
На внутреннем рынке украинское зерно стало дешеветь. Падают также экспортные цены

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

По данным аналитиков, цена спроса на пшеницу 2 класса и фураж снизились за прошедшую неделю на 100 – 200 гривен за тонну и фиксировались преимущественно в пределах 9800 – 10800 гривен за тонну и 8600 – 9900 гривен за тонну СРТ.

Это объясняют давлением динамики экспортного рынка. Ведь некоторые мукомели сообщали о достаточном количестве предложения для снижения цен. Однако большинство переработчиков жаловались на недостаточное активное поступление предложений качественной пшеницы, поэтому существенно стоимость не корректировали.

Напомним, более 70 стран покупает у РФ украденное украинское зерно. Среди них – Египет, Турция и Иран.

пшеница аграрии
05 сентября 2025
Восток и Запад не вместе? Что продемонстрировал скандал "Ворожбит против УКУ"
Украинцам из разных регионов нужно наконец научиться слышать и понимать друг друга
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
07 августа 2025
