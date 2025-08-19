Фото из открытых источников

Россияне продолжают воровать украинский урожай с временно оккупированных территорий. Это зерно они не только забирают в РФ, но и продают на международном рынке.

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Россия стремится удержать первенство на международном рынке, пользуясь ресурсами временно оккупированных территорий Украины. По данным Центра национального сопротивления, так называемую "российскую пшеницу" закупают около 70 стран мира. В частности, это Египет, Турция и Иран.

"Это масштабное зерновое мародерство – преступление, за которое будут отвечать все причастные: от чиновников до международных посредников", – отмечает ЦНС.

Напомним, замминистра экономики Украины Тарас Высоцкий отмечал, что РФ смешивает украденное украинское зерно со своим и экспортирует его через черноморские порты. Поэтому отслеживание этого зерна становится сложнее, а Россия обходит санкции.