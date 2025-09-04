Ілюстративне фото

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

За даними аналітиків, ціна попиту пшеницю 2 класу та фураж знизились за минулий тиждень на 100 – 200 гривень за тонну і фіксувались переважно в межах 9800 – 10800 гривень за тонну та 8600 – 9900 гривень за тонну СРТ.

Це пояснюють тиском динаміки експортного ринку. Адже деякі борошномели повідомляли про достатню кількість пропозиції для зниження цін. Однак більшість переробників скаржились на недостатньо активне надходження пропозицій якісної пшениці, тому суттєво вартість не коригували.

Нагадаємо, понад 70 країн купує у РФ вкрадене українське зерно. Серед них – Єгипет, Туреччина та Іран.