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В Хмельнитчине аграрии стали использовать искусственный интеллект для работы в теплицах. Теперь рабочим будет легче

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

В Хмельницкой области одно из фермерских хозяйств полностью автоматизировало проветривание и полив в теплицах благодаря системам с искусственным интеллектом. Как рассказала совладелица Карина Мельник, эта технология практически "управляет климатом".

"У нас 10 теплиц с огурцом, и утром они все открываются. Раньше рабочие "забывали" проветрить теплицы с помидорами, потому что они находятся в уголке, из-за чего могут возникнуть некоторые болезни. она.

Окна в теплицах также открываются по скриптам, похожим на искусственный интеллект. Так организован процесс полива: электроклапаны управляются с учетом зон и культур. К примеру, огурцы поливают несколько раз в день мелкими порциями, а томаты – по отдельному графику.

Управлять всем этим можно через смартфон. При этом в случае аварии система автоматически извещает людей. Зимой особенно важна диагностика отопления, и новая технология помогает вовремя выявить прорывы и избежать остановки работы теплиц.

Напомним, ранее в Сумской области фермерское хозяйство вместе с департаментом агропромышленного развития области инициировало создание современного овощехранилища. Ожидается, что это будет хранилище в 1 тысячу тонн.