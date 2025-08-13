Аграрии Харьковщины получат миллионные компенсации
150 млн гривен получат покупатели украинской агротехники и оборудования по программе компенсации 25% ее стоимости
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Средства будут направлены 412 агропроизводителям, которые в июне подали заявки на компенсацию стоимости 888 единиц техники, приобретенных в рамках программы.
Речь идет о:
- тракторы и прицепы;
- оборудование для транспортировки и хранения;
- почвообрабатывающая техника;
- системы для полива и многие другие наименования.
Программа является составной частью политики развития производителей. Сделано в Украине и реализуется в Харьковской области при поддержке Харьковской ОВА.
Напомним, Кабмин запускает новые механизмы поддержки бизнеса Харьковщины. Среди них – компенсации расходов на экспортные перевозки, налоговые льготы для работодателей, нанимающих социально уязвимые категории, а также расширение доступа к банковским программам кредитования.