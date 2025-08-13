Аграрии Харьковщины получат миллионные компенсации

иллюстративное фото: из открытых источников

150 млн гривен получат покупатели украинской агротехники и оборудования по программе компенсации 25% ее стоимости

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Средства будут направлены 412 агропроизводителям, которые в июне подали заявки на компенсацию стоимости 888 единиц техники, приобретенных в рамках программы.

Речь идет о:

тракторы и прицепы;

оборудование для транспортировки и хранения;

почвообрабатывающая техника;

системы для полива и многие другие наименования.

Программа является составной частью политики развития производителей. Сделано в Украине и реализуется в Харьковской области при поддержке Харьковской ОВА.

Напомним, Кабмин запускает новые механизмы поддержки бизнеса Харьковщины. Среди них – компенсации расходов на экспортные перевозки, налоговые льготы для работодателей, нанимающих социально уязвимые категории, а также расширение доступа к банковским программам кредитования.