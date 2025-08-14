Фото: Kurkul.com

РФ продолжает масштабное мародерство на оккупированных территориях Украины. Российские пропагандисты откровенно говорят, что "новые регионы" пополнили им запасы зерна

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным Центра национального сопротивления, из Донецкой, Луганщины, Запорожской и Херсонской областей в Россию вывезли уже 2,5 миллиона тонн пшеницы нового урожая. При этом пропагандисты Кремля это не скрывают, и говорят, что "новые регионы" принесли им запасы зерна, несмотря на засуху.

Вывоз украинского урожая сопровождается полным контролем оккупационных властей над сельхозпредприятиями и блокированием доступа местных фермеров к собственной продукции.

"Россия использует продовольственные ресурсы ТОТ Украины как военный трофей и инструмент давления. Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и признаком военного преступления", - подчеркнули в ЦНС.

Напомним, в Донецкой области из-за российской агрессии произошло 28 пожаров на сельхозземлях и агропредприятиях. В результате уничтожено 178 гектаров пшеницы, что является серьезной потерей для продовольственной безопасности региона.