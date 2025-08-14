19:59  14 августа
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 20:05

РФ украла с оккупированных территорий более 2 миллионов тонн зерна

14 августа 2025, 20:05
Читайте також українською мовою
Фото: Kurkul.com
Читайте також
українською мовою

РФ продолжает масштабное мародерство на оккупированных территориях Украины. Российские пропагандисты откровенно говорят, что "новые регионы" пополнили им запасы зерна

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

По данным Центра национального сопротивления, из Донецкой, Луганщины, Запорожской и Херсонской областей в Россию вывезли уже 2,5 миллиона тонн пшеницы нового урожая. При этом пропагандисты Кремля это не скрывают, и говорят, что "новые регионы" принесли им запасы зерна, несмотря на засуху.

Вывоз украинского урожая сопровождается полным контролем оккупационных властей над сельхозпредприятиями и блокированием доступа местных фермеров к собственной продукции.

"Россия использует продовольственные ресурсы ТОТ Украины как военный трофей и инструмент давления. Такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права и признаком военного преступления", - подчеркнули в ЦНС.

Напомним, в Донецкой области из-за российской агрессии произошло 28 пожаров на сельхозземлях и агропредприятиях. В результате уничтожено 178 гектаров пшеницы, что является серьезной потерей для продовольственной безопасности региона.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
урожай аграрии война оккупанты
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
В Хмельницкой области транспорт будет работать по-новому во время воздушных тревог
14 августа 2025, 21:19
"Меня пытаются посадить": блогерша Мандзюк отреагировала на уголовное дело против нее
14 августа 2025, 21:09
В Ровенской области внук до смерти избил дедушку
14 августа 2025, 20:55
Смертельное ДТП в Житомирской области: пешеход погиб на месте
14 августа 2025, 20:45
Возле Змеиного упал российский Су-30СМ
14 августа 2025, 20:35
Возле Запорожья построят хранилище-укрытие с защитой от радиации
14 августа 2025, 20:29
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
14 августа 2025, 19:59
Бил и угрожал: в Харькове мужчина издевался над родным отцом
14 августа 2025, 19:45
Украинцы смогут развестись онлайн через Дию
14 августа 2025, 19:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »