Фото: Нацполиция

В Житомирской области разоблачена масштабная схема уклонения от мобилизации. Злоумышленники подделывали справки о постоянном месте жительства "клиентов"

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

45-летний житель Житомирской области искал военнообязанных, которые были согласны за денежное вознаграждение избежать призыва на военную службу во время мобилизации. 73-летний сообщник пользовался своими связями и координировал все договоренности по реализации схемы.

Привлекли также 55-летнего старосту одного из сел Житомирского района. Чиновник подрабатывал справки о постоянном месте жительства мужчин из разных регионов Украины. Эти фейковые справки впоследствии передавать в ТЦК и СП для "формальной постановки на военный учет" клиентов.

С каждого клиента злоумышленники получали 500 долларов. Известно, что, по меньшей мере, 47 мужчин воспользовались "услугой". 45-летнему и 73-летнему мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

55-летнему чиновнику, который помогал им, грозит наказание в соответствии с санкциями статей лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в Сумской области разоблачили схему уклонения от мобилизации. Организатором оказался чиновник медучреждения. Задержан злоумышленник тогда, когда он получал взятку в размере 500 долларов США.