19:33  01 сентября
Украинские военные освободили важный населенный пункт в Донецкой области
17:06  01 сентября
У Дии появился искусственный интеллект
14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
01 сентября 2025, 16:17

"Формально" встать на военный учет: в Житомирской области разоблачили масштабную схему для уклонистов

01 сентября 2025, 16:17
Фото: Нацполиция
В Житомирской области разоблачена масштабная схема уклонения от мобилизации. Злоумышленники подделывали справки о постоянном месте жительства "клиентов"

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

45-летний житель Житомирской области искал военнообязанных, которые были согласны за денежное вознаграждение избежать призыва на военную службу во время мобилизации. 73-летний сообщник пользовался своими связями и координировал все договоренности по реализации схемы.

Привлекли также 55-летнего старосту одного из сел Житомирского района. Чиновник подрабатывал справки о постоянном месте жительства мужчин из разных регионов Украины. Эти фейковые справки впоследствии передавать в ТЦК и СП для "формальной постановки на военный учет" клиентов.

С каждого клиента злоумышленники получали 500 долларов. Известно, что, по меньшей мере, 47 мужчин воспользовались "услугой". 45-летнему и 73-летнему мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

55-летнему чиновнику, который помогал им, грозит наказание в соответствии с санкциями статей лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, в Сумской области разоблачили схему уклонения от мобилизации. Организатором оказался чиновник медучреждения. Задержан злоумышленник тогда, когда он получал взятку в размере 500 долларов США.

На Сумщине разоблачена очередная схема уклонения от мобилизации
01 сентября 2025, 15:25
В Черкасской области разоблачен канал незаконной переправки мужчин призывного возраста
01 сентября 2025, 12:30
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
07 августа 2025
