Фото: Нацполіція

У Житомирській області викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Зловмисники підробляли довідки про постійне місце проживання "клієнтів"

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

45-річний житель Житомирщини шукав військовозобов'язаних, які були згодні за грошову винагороду уникнути призову на військову службу під час мобілізації. 73-річний спільник користувався своїми зв'язками та координував усі домовленості для реалізації схеми.

Залучили також 55-річного старосту одного з сіл Житомирського району. Посадовець підробляв довідки про постійне місце проживання чоловіків з різних регіонів України. Ці фейкові довідки згодом передавати до ТЦК та СП для "формальної постановки на військовий облік" клієнтів.

З кожного клієнта зловмисники отримували 500 доларів. Відомо, що щонайменше 47 чоловіків скористались "послугою". 45-річному та 73-річному чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

55-річному чиновнику, який допомагав їм, загрожує покарання відповідно до санкцій статей позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Нагадаємо, на Сумщині викрили схему ухилення від мобілізації. Організатором виявився посадовець медзакладу. Затримали зловмисника тоді, коли він отримував хабар в розмірі 500 доларів США.