На Сумщине разоблачена очередная схема уклонения от мобилизации

фото: ГПСУ

В Сумской области по материалам пограничников разоблачена очередная схема уклонения от мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным следствия, трое жителей Сумщины подыскивали лиц, желавших временно избежать мобилизации, поэтому за денежное вознаграждение подозреваемые передавали им повестки о вызове в ТЦК, позволявшие отсрочить призыв на срок до 10 суток.

"Действия подозреваемых квалифицированы, как получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совершенное по предварительному сговору группой лиц ч. 2 ст. 28 "Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией" ч. 2 ст. 369-2 "Злоупотребление влиянием" УК Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, в Сумской области судили злоумышленника, который скорректировал огонь по блокпоста. Мужчину признали виновным в государственной измене.