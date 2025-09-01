14:28  01 сентября
Жара в Украине продолжается: 2 сентября ожидается до +34
13:34  01 сентября
На Житомирщине разоблачили группу, которая требовала деньги у TikTok-блоггеров
09:57  01 сентября
В лицее на Днепропетровщине создали джинсовый класс
01 сентября 2025, 12:30

В Черкасской области разоблачен канал незаконной переправки мужчин призывного возраста

01 сентября 2025, 12:30
Фото: Национальный банк Украины
Правоохранители разоблачили группу лиц, которая организовывала незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Следователи Уманского райуправления полиции вместе с оперативниками Управления стратегических расследований задокументировали деятельность трех жителей района, наладивших незаконный канал для выезда военнообязанных за пределы страны. Злоумышленники предлагали мужчинам за 200 тысяч гривен помощь в беспрепятственном выезде.

Задержаны организаторы незаконной переправки

Правоохранители зафиксировали очередную попытку переправки и задержали 35-, 44- и 54-летних мужчин в момент получения части оговоренной суммы – 125 тысяч гривен. Задержанных поместили в изолятор временного содержания.

Продолжаются следственные действия и сбор доказательств

Под процессуальным руководством Уманской окружной прокуратуры следователи сообщили задержанным о подозрении. Расследование продолжается, полицейские продолжают собирать улики и устанавливать все обстоятельства незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, на Закарпатье судили пограничника за организацию незаконной переправки мужчин через границу. Он предлагал "помощь" за деньги, рассказывая о маршрутах, слепых зонах и времени работы пограничных нарядов.

