Правоохранители разоблачили группу лиц, которая организовывала незаконную переправку мужчин призывного возраста через государственную границу Украины

Об этом сообщает полиция Черкасской области, передает RegioNews.

Следователи Уманского райуправления полиции вместе с оперативниками Управления стратегических расследований задокументировали деятельность трех жителей района, наладивших незаконный канал для выезда военнообязанных за пределы страны. Злоумышленники предлагали мужчинам за 200 тысяч гривен помощь в беспрепятственном выезде.

Задержаны организаторы незаконной переправки

Правоохранители зафиксировали очередную попытку переправки и задержали 35-, 44- и 54-летних мужчин в момент получения части оговоренной суммы – 125 тысяч гривен. Задержанных поместили в изолятор временного содержания.

Продолжаются следственные действия и сбор доказательств

Под процессуальным руководством Уманской окружной прокуратуры следователи сообщили задержанным о подозрении. Расследование продолжается, полицейские продолжают собирать улики и устанавливать все обстоятельства незаконной деятельности.

Ранее сообщалось, на Закарпатье судили пограничника за организацию незаконной переправки мужчин через границу. Он предлагал "помощь" за деньги, рассказывая о маршрутах, слепых зонах и времени работы пограничных нарядов.