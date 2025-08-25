Фото: Нацполиция

Авария произошла 23 августа недалеко от села Осников Житомирского района. Правоохранители начали уголовное производство

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно 31-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с проезжей части дороги и столкнулся с деревом.

Известно, что травмы получили и сам водитель, и его годовалый сын. И отца и ребенка госпитализировали медики.

Напомним, ранее на трассе Н-03 вблизи села Припрутье произошло серьезное ДТП с участием четырех авто. В результате столкновения травмы получили четыре человека, среди которых есть ребенок.