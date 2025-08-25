В Житомирской области в ДТП пострадал годовалый мальчик
Авария произошла 23 августа недалеко от села Осников Житомирского района. Правоохранители начали уголовное производство
Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.
Предварительно 31-летний водитель ВАЗ-2107 не справился с управлением. В результате автомобиль съехал с проезжей части дороги и столкнулся с деревом.
Известно, что травмы получили и сам водитель, и его годовалый сын. И отца и ребенка госпитализировали медики.
Напомним, ранее на трассе Н-03 вблизи села Припрутье произошло серьезное ДТП с участием четырех авто. В результате столкновения травмы получили четыре человека, среди которых есть ребенок.
