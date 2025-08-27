10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 13:33

У Житомирі водій збив 11-річну дівчинку та втік із місця ДТП

27 серпня 2025, 13:33
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 26 серпня,  близько 20:10 у Житомирі на вулиці Саєнка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 11-річної дівчинки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo збив дитину, яка перетинала проїжджу частину, після чого зник з місця події.

Постраждалу госпіталізували з травмами.

Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини інциденту та звертаються до громадян, які можуть володіти інформацією про подію чи особу водія, повідомити поліцію.

Зв'язатися можна за телефонами: 098-951-04-24, 102.

Нагадаємо, у місті Рудки Самбірського району Львівської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано неповнолітнього мотоцикліста. За попередніми даними, зіткнулися мотоцикл Kovi та легковий автомобіль Skoda Faba.

27 серпня 2025
07 серпня 2025
