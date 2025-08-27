У Житомирі водій збив 11-річну дівчинку та втік із місця ДТП
У вівторок, 26 серпня, близько 20:10 у Житомирі на вулиці Саєнка сталася дорожньо-транспортна пригода за участі 11-річної дівчинки
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, водій автомобіля Daewoo збив дитину, яка перетинала проїжджу частину, після чого зник з місця події.
Постраждалу госпіталізували з травмами.
Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини інциденту та звертаються до громадян, які можуть володіти інформацією про подію чи особу водія, повідомити поліцію.
Зв'язатися можна за телефонами: 098-951-04-24, 102.
