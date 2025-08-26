Фото из открытых источников

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Предварительно, 58-летняя женщина, которая была за рулем Ford Fiesta, двигалась в село Гоголев. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volkswagen Transporter, который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП женщина погибла на месте. 55-летний водитель микроавтобуса получил травмы. Правоохранители начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ).

Напомним, спасатели деблокировали тело погибшего из истерзанного автомобиля с помощью специального оборудования.