Смертельное ДТП в Киевской области: женщина влетела в микроавтобус
Авария произошла на автодороге Киев-Сумы-Юнаковка 25 августа около 14 часов. Столкнулись легковые авто и микроавтобус
Об этом сообщает полиция Киевской области
Предварительно, 58-летняя женщина, которая была за рулем Ford Fiesta, двигалась в село Гоголев. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volkswagen Transporter, который ехал во встречном направлении.
В результате ДТП женщина погибла на месте. 55-летний водитель микроавтобуса получил травмы. Правоохранители начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ).
Напомним, спасатели деблокировали тело погибшего из истерзанного автомобиля с помощью специального оборудования.
