Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе "Сумы-Полтава" столкнулись автомобиль Ford Focus под управлением 23-летнего водителя и Volkswagen Caddi, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате аварии погибли водитель Volkswagen и 14-летний пассажир Ford. Еще три человека, среди которых несовершеннолетний, получили травмы и были госпитализированы.

Автомобили изъяли и поместили на спецплощадку полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

