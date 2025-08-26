Смертельное ДТП на Сумщине: погибли подросток и водитель, еще три человека – в больнице
Смертельное ДТП произошло утром 25 августа в селе Боромля Ахтырского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
На трассе "Сумы-Полтава" столкнулись автомобиль Ford Focus под управлением 23-летнего водителя и Volkswagen Caddi, за рулем которого находился 39-летний мужчина.
В результате аварии погибли водитель Volkswagen и 14-летний пассажир Ford. Еще три человека, среди которых несовершеннолетний, получили травмы и были госпитализированы.
Автомобили изъяли и поместили на спецплощадку полиции.
По факту ДТП открыто уголовное производство, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
