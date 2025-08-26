07:42  26 августа
26 августа 2025, 09:38

Смертельное ДТП на Сумщине: погибли подросток и водитель, еще три человека – в больнице

26 августа 2025, 09:38
Фото: полиция
Смертельное ДТП произошло утром 25 августа в селе Боромля Ахтырского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На трассе "Сумы-Полтава" столкнулись автомобиль Ford Focus под управлением 23-летнего водителя и Volkswagen Caddi, за рулем которого находился 39-летний мужчина.

В результате аварии погибли водитель Volkswagen и 14-летний пассажир Ford. Еще три человека, среди которых несовершеннолетний, получили травмы и были госпитализированы.

Автомобили изъяли и поместили на спецплощадку полиции.

По факту ДТП открыто уголовное производство, полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 22 августа в Житомирской области столкнулись Skoda и ЗАЗ. В результате ДТП травмы получили четыре человека. Больше всего пострадал 15-летний парень.

