Авария во Львовской области: 15-летний мотоциклист не разминулся с авто

Фото: Национальная полиция

В городе Рудки Самборского района Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия травмирован несовершеннолетний мотоциклист. Авария произошла 26 августа около 14:50 на улице Черновола

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, столкнулись мотоцикл Kovi под управлением 15-летнего жителя одного из сел района и легковой автомобиль Skoda Fabia под управлением 56-летнего жителя Нового Роздола.

В результате столкновения подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Следователи Самборского районного отдела полиции открыли уголовное производство.

Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.

Напомним, в начале 2025 года в Волынской области зарегистрировано более 300 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Около половины этих ДТП произошли при управлении мопедами, скутерами, мотоциклами и двухколесным электротранспортом.