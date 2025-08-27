Авария во Львовской области: 15-летний мотоциклист не разминулся с авто
В городе Рудки Самборского района Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия травмирован несовершеннолетний мотоциклист. Авария произошла 26 августа около 14:50 на улице Черновола
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, столкнулись мотоцикл Kovi под управлением 15-летнего жителя одного из сел района и легковой автомобиль Skoda Fabia под управлением 56-летнего жителя Нового Роздола.
В результате столкновения подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован.
Следователи Самборского районного отдела полиции открыли уголовное производство.
Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.
Напомним, в начале 2025 года в Волынской области зарегистрировано более 300 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Около половины этих ДТП произошли при управлении мопедами, скутерами, мотоциклами и двухколесным электротранспортом.