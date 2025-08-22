11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
22 августа 2025, 16:11

В Житомире мужчина погиб после ножевого ранения от "застольного товарища"

22 августа 2025, 16:11
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Мужчина погиб после конфликта во время застолья

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомире полиция расследует случай умышленного убийства, произошедшего в ночь на 22 августа. Около полуночи в спецлинию 102 поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в областном центре. Пострадавший скончался по дороге в больницу, несмотря на попытки медиков спасти его жизнь.

Полиция работала на месте происшествия ночью

Предварительно установлено, что 36-летний мужчина употреблял алкоголь вместе с друзьями. Во время застолья между ним и одним из товарищей возник спор, во время которого пострадавшему нанесли удар ножом в грудь.

Медики пытались оказать помощь, однако мужчина умер в автомобиле скорой помощи, вероятно из-за массивной кровопотери. Полицейские опросили свидетелей и очевидцев, а также задержали подозреваемого – 27-летнего жителя Житомира.

Досудебное расследование продолжается по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, в Каменском убили 28-летнюю женщину, а вероятный убийца - ее бывший муж до сих пор находится на свободе. По данным следствия, существует версия, что подозреваемый мог бежать за границу.

