Фото: Национальная полиция Украины

Мужчина погиб после конфликта во время застолья

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

В Житомире полиция расследует случай умышленного убийства, произошедшего в ночь на 22 августа. Около полуночи в спецлинию 102 поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в областном центре. Пострадавший скончался по дороге в больницу, несмотря на попытки медиков спасти его жизнь.

Полиция работала на месте происшествия ночью

Предварительно установлено, что 36-летний мужчина употреблял алкоголь вместе с друзьями. Во время застолья между ним и одним из товарищей возник спор, во время которого пострадавшему нанесли удар ножом в грудь.

Медики пытались оказать помощь, однако мужчина умер в автомобиле скорой помощи, вероятно из-за массивной кровопотери. Полицейские опросили свидетелей и очевидцев, а также задержали подозреваемого – 27-летнего жителя Житомира.

Досудебное расследование продолжается по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, в Каменском убили 28-летнюю женщину, а вероятный убийца - ее бывший муж до сих пор находится на свободе. По данным следствия, существует версия, что подозреваемый мог бежать за границу.