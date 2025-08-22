Фото: прокуратура

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

По данным следствия, в течение лета 24-летний фигурант переслал волынянину по почте 10 кг бездымного пороха.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде домашнего ареста, однако прокуратура оспаривает решение и настаивает на содержании под стражей.

За незаконный сбыт взрывчатки львовянину грозит от 3 до 7 лет заключения.

Напомним, ранее в Кировоградской области в гараже обнаружили тайник с сотнями килограммов взрывчатки и минами. К обустройству тайника могут быть причастны несколько гражданских лиц и один военнослужащий.