22 августа 2025, 14:23

На востоке Украины задержан железнодорожник-агент ФСБ, который шпионил за военными эшелонами

22 августа 2025, 14:23
Фото: Служба безопасности Украины
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Харьковской области еще одного агента российских спецслужб

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

Им оказался 48-летний инженер-монтажник местного филиала Укрзализныци, который, по данным следствия, по заказу ФСБ шпионил за движущимися военными эшелонами ВСУ.

Согласно материалам дела, мужчина собирал разведывательные данные во время ремонта железнодорожных путей на приграничной территории Харьковской области. В период восстановительных работ он скрыто отслеживал маршруты и количество военной техники, а также двигавшиеся к передовой виды вооружения. Кроме того, агент фиксировал на онлайн картах расположение оборонных линий и других военных объектов, чтобы передать информацию куратору из России.

Служба безопасности установила, что собранные данные должны были использоваться оккупантами для планирования бомбовых и дроновых атак по приграничным районам Харьковщины. Именно благодаря оперативным мерам СБУ удалось задокументировать преступление и задержать фигуранта на раннем этапе его деятельности.

Расследование также показало, что мужчина попал в поле зрения ФСБ после публикации антиукраинских комментариев в Телеграмм-каналах. Во время обыска по месту жительства у него изъяли смартфон с анонимным чатом для связи с российскими кураторами. Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Пока он находится под арестом без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Николаеве отца троих детей осудили за разглашение данных о расположении ВСУ. Суд признал мужчину виновным, ему назначили заключение на 8 лет.

