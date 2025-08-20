Иллюстративное фото

Мужчина, ранее "заказывавший" нападение на жену, до сих пор на свободе. Есть предположение, что он мог бежать за границу

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

7 августа в Каменском убили 28-летнюю Анастасию Чиженок. 36-летний мужчина Артем, с которым она уже находилась в процессе развода, пришел повидаться с маленьким сыном и застрелил ее. Известно, что раньше он уже нападал на нее и даже заказывал ее избиение.

Убийство произошло почти две недели назад. Однако пока Артем Чиженок еще не задержан. Удалось найти его авто: BMW X5 он оставил на левом берегу Каменского.

Куда мог бежать вероятный убийца? Бывший начальник Каменского и Криворожского районных управлений полиции, а военный Сергей Лукашов поделился предположениями. Он отметил, что Чужёнок в городе является известным "офисником", который руководит мошенническими колцентрами. Ранее ему уже удавалось избегать ответственности.

Подруга погибшей утверждает, что тогда Артем хотел расправиться с Анастасией чужими руками. Тогда на крики сбежались соседи. Поняв, что "довести дело до конца" не удалось, преступник скрылся. Убил женщину уже сам Артем, когда пришел пообщаться с сыном.

Даже когда Анастасия обращалась в полицию после того, как на нее напали и избили, Чужёнок, который был организатором, не получил даже подозрения. Лукашов предполагает, что у него были связи в правоохранительных органах.

Лукашов, ссылаясь на информацию собственных источников, утверждает, что Артему помогли бежать за границу, несмотря на запрет на выезд мужчин во время военного положения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Каменском в квартире обнаружили тело молодой женщины. Правоохранители начали розыск мужчины, который мог быть к чему причастен. Впоследствии стало известно, что убийству 28-летней женщины предшествовали избиения и угрозы.