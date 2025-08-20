Убийство женщины в Каменском: вероятный убийца мог бежать за границу
Мужчина, ранее "заказывавший" нападение на жену, до сих пор на свободе. Есть предположение, что он мог бежать за границу
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
7 августа в Каменском убили 28-летнюю Анастасию Чиженок. 36-летний мужчина Артем, с которым она уже находилась в процессе развода, пришел повидаться с маленьким сыном и застрелил ее. Известно, что раньше он уже нападал на нее и даже заказывал ее избиение.
Убийство произошло почти две недели назад. Однако пока Артем Чиженок еще не задержан. Удалось найти его авто: BMW X5 он оставил на левом берегу Каменского.
Куда мог бежать вероятный убийца? Бывший начальник Каменского и Криворожского районных управлений полиции, а военный Сергей Лукашов поделился предположениями. Он отметил, что Чужёнок в городе является известным "офисником", который руководит мошенническими колцентрами. Ранее ему уже удавалось избегать ответственности.
Подруга погибшей утверждает, что тогда Артем хотел расправиться с Анастасией чужими руками. Тогда на крики сбежались соседи. Поняв, что "довести дело до конца" не удалось, преступник скрылся. Убил женщину уже сам Артем, когда пришел пообщаться с сыном.
Даже когда Анастасия обращалась в полицию после того, как на нее напали и избили, Чужёнок, который был организатором, не получил даже подозрения. Лукашов предполагает, что у него были связи в правоохранительных органах.
Лукашов, ссылаясь на информацию собственных источников, утверждает, что Артему помогли бежать за границу, несмотря на запрет на выезд мужчин во время военного положения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Каменском в квартире обнаружили тело молодой женщины. Правоохранители начали розыск мужчины, который мог быть к чему причастен. Впоследствии стало известно, что убийству 28-летней женщины предшествовали избиения и угрозы.