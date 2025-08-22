Фото: Національна поліція України

Чоловік загинув після конфлікту під час застілля

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

У Житомирі поліція розслідує випадок умисного вбивства, що стався в ніч на 22 серпня. Близько опівночі до спецлінії 102 надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка в обласному центрі. Постраждалий помер дорогою до лікарні, незважаючи на спроби медиків врятувати його життя.

Поліція працювала на місці події вночі

Попередньо встановлено, що 36-річний чоловік вживав алкоголь разом із друзями. Під час застілля між ним та одним із товаришів виникла суперечка, під час якої потерпілому завдали удар ножем у груди.

Медики намагалися надати допомогу, але чоловік помер у автомобілі швидкої допомоги, ймовірно через масивну крововтрату. Поліцейські опитали свідків та очевидців, а також затримали підозрюваного - 27-річного жителя Житомира.

Досудове розслідування триває за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, у Кам'янському вбили 28-річну жінку, а ймовірний вбивця - її колишній чоловік досі перебуває на свободі. За даними слідства, існує версія, що підозрюваний міг втекти за кордон.